ООС: Во время утренних обстрелов на Донбассе погиб украинский военный

За прошедшие сутки, 25 июня, незаконные вооруженные формирования на Донбассе 12 раз обстреляли украинские позиции. В результате обстрелов с утра в субботу погиб украинский военный, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



В пятницу боевики открывали огонь в районе Водяного на Приазовье, Золотого-4, Авдеевки, Песок, Майорска. Применялись минометы 120-го калибра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.



В районе Авдеевки и Катериновки беспилотники боевиков типа «Орлан-10» пересекали линию разграничения. БПЛА вовремя были подавлены средствами РЭБ.



За минувшие сутки боевых потерь среди личного состава Объединенных сил не было.



Однако с утра 26 июня возле поселка Пески НВФ дважды открывали огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. В результате обстрела один украинский военный получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.



Группировка «ДНР» заявила, что 25 июня были обстреляны ее позиции в районе Новой Марьевки, Ленинского, Веселого, Лозового, а с утра 26 июня зафиксированы обстрелы в направлении поселка Заиченко и окраиныобс Донецка («Вольво-Центр»).



В группировке «ЛНР» сообщили, что за истекшие сутки, 25 июня, нарушений режима прекращения огня не было.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 24 июня 2021-го зафиксировала не менее 38 598 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



Вместе с тем в ОБСЕ заявили, что в последние месяцы ситуация на Донбассе ухудшается.