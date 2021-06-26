«ЛНР» сообщила о 14 новых случаях коронавируса

За минувшие сутки, 25 июня, в отдельных районах Луганской области медики зарегистрировали 14 новых случаев COVID-19. Об этом сообщило «министерство здравоохранения» группировки «ЛНР».



Кроме того, за сутки с выздоровлением выписаны восемь человек.



О новых летальных случаях коронавируса в «ЛНР» не сообщают.



Таким образом, за все время пандемии там подтверждают 5 097 случаев коронавируса. Из них 4 448 человек выписано, а 473 умерли.



У властей Украины нет официальных данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.