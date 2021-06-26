Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Посол Германии оценила риски нападения России на Украину при отсутствии газового транзита

26 июня 2021, 12:58

Посол Германии оценила риски нападения России на Украину при отсутствии газового транзита

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен назвала спекуляцией заявления о возможном нападении России на Украину, когда завершится газовый транзит через страну. Об этом она сказала в интервью изданию «Зеркало недели».

Дипломат прокомментировала вопрос о том, что «Северный поток-2» несет прямую военную угрозу не только Украине, но и Польше и другим странам Центральной Европы. 

«Об этом говорит не только Польша, но и страны Балтии, потому что Украина имеет довольно влиятельных партнеров в ЕС, и они тесно сотрудничают, чтобы вместе доказать свои опасения, которые, я считаю, реальны. Что можно сделать, это другой вопрос. Размышлять, что Россия может напасть на Украину, если не будет газового транзита, – это спекуляция. Мы не знаем, произойдет это или нет», – говорит посол.

По ее мнению, в данной ситуации следует укреплять Украину и ее систему безопасности.

«То, что, как по мне, надо сделать, так это укрепить Украину в целом. Одна из составляющих безопасности – экономическая. Я очень хотела бы, чтобы Украина скорее стала такой успешной страной, какой она может быть. Украина уже очень изменилась, я вижу много прогресса, потому что знаю, как Украина выглядела в 1994 году. Но надо работать еще больше. Украина может стать объектом интереса для инвесторов № 1 в Европе», – подчеркнула Анка Фельдгузен.

США и Германия хотят заключить сделку к августу, чтобы укрепить энергетический сектор Украины и сдержать агрессию России с помощью санкций после запуска газопровода «Северный поток – 2». Об этом говорится в статье Bloomberg.

Читайте также:

Меркель будет обсуждать Украину на встрече с Байденом – посол

Еще по теме

Места
Украина Россия Германия
Прочее
Северный поток-2

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:33
«ЛНР» сообщила о 14 новых случаях коронавируса
22:13
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 июня
21:01
Порывы и вода по графику: В Луганске из канализации выползла змея
18:37
«ДНР» запускает всего один автобус через «границу ЛНР», у остальных оказались просрочены «разрешения»
17:44
«Л-ДНР» манипулируют обещанием российских пенсий, агитируя жителей ОРДЛО оформлять СНИЛС
17:03
Новый управляющий заводами ОРДЛО назвал сумму задолженности по зарплатам
17:00
«ДНР» повысит тарифы на коммунальные услуги с 1 июля
15:45
В «ДНР» считают, что подземные толчки в Макеевке не представляют угрозы для зданий
15:06
В ОРДЛО возобновляют движение поездов между Донецком и Луганском
11:36
Коронавирус в ОРДЛО: Зарегистрировали более 200 новых случаев
10:04
ПЦР-тест для людей на КПВВ и самоизоляция: Радуцкий объяснил процедуру
21:14
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 24 июня
17:01
В «ДНР» предупредили, что начнут отключать должникам канализацию
13:35
Пушилин встретился с россиянином Юрченко, который теперь управляет заводами ОРДЛО
11:42
Пожар на донецкой шахте: «ДНР» утверждает, что был обстрел
все новости
12:58
Посол Германии оценила риски нападения России на Украину при отсутствии газового транзита
12:29
США и Германия готовят сделку, чтобы помочь Украине после запуска «Северного потока – 2» – Bloomberg
11:56
На Луганщине выявили шесть заболевших коронавирусом за сутки
11:39
Меркель будет обсуждать Украину на встрече с Байденом – посол
10:50
На Донбассе работают семь центров вакцинации от COVID-19: Как записаться, график
09:33
«ЛНР» сообщила о 14 новых случаях коронавируса
09:15
В Украине сделали рекордное количество прививок от коронавируса за сутки
08:43
ООС: Во время утренних обстрелов на Донбассе погиб украинский военный
08:12
Еще 756 случаев коронавируса зафиксировали в Украине
22:13
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 июня
21:01
Порывы и вода по графику: В Луганске из канализации выползла змея
20:19
«Эпицентр» в Славянске: Мэр предложил провести общественные слушания
19:56
США готовы поддержать Нормандский формат и «Минск»: Блинкен озвучил условия
19:33
В Минздраве рассказали об эффективности вакцин против «Дельта»-штамма коронавируса
18:54
Не только на суше: США заявили о морской атаке России на украинский суверенитет
все новости
ВИДЕО
Новые правила на КПВВ, изнанка «Внешторгсервиса». Дайджест НД ►
20 июня, 19:20
Итоги встречи Путина и Байдена: Украина вернет Донбасс? ►
19 июня, 23:20
Россиянин забрал «отжатые» заводы Донбасса, что с долгами рабочих. Дайджест НД ►
13 июня, 23:00

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими словами/символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция