Посол Германии оценила риски нападения России на Украину при отсутствии газового транзита

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен назвала спекуляцией заявления о возможном нападении России на Украину, когда завершится газовый транзит через страну. Об этом она сказала в интервью изданию «Зеркало недели».



Дипломат прокомментировала вопрос о том, что «Северный поток-2» несет прямую военную угрозу не только Украине, но и Польше и другим странам Центральной Европы.



«Об этом говорит не только Польша, но и страны Балтии, потому что Украина имеет довольно влиятельных партнеров в ЕС, и они тесно сотрудничают, чтобы вместе доказать свои опасения, которые, я считаю, реальны. Что можно сделать, это другой вопрос. Размышлять, что Россия может напасть на Украину, если не будет газового транзита, – это спекуляция. Мы не знаем, произойдет это или нет», – говорит посол.



По ее мнению, в данной ситуации следует укреплять Украину и ее систему безопасности.



«То, что, как по мне, надо сделать, так это укрепить Украину в целом. Одна из составляющих безопасности – экономическая. Я очень хотела бы, чтобы Украина скорее стала такой успешной страной, какой она может быть. Украина уже очень изменилась, я вижу много прогресса, потому что знаю, как Украина выглядела в 1994 году. Но надо работать еще больше. Украина может стать объектом интереса для инвесторов № 1 в Европе», – подчеркнула Анка Фельдгузен.

США и Германия хотят заключить сделку к августу, чтобы укрепить энергетический сектор Украины и сдержать агрессию России с помощью санкций после запуска газопровода «Северный поток – 2». Об этом говорится в статье Bloomberg.