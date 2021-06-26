Пенсии ВПЛ: В Минсоцполитики рассказали, сколько жителей ОРДЛО ни разу не обратились за восстановлением выплат

Около 200 тысяч пенсионеров, проживающих во временно неподконтрольных украинской власти районах Донбасса, ни разу за семь лет не обратились за восстановлением пенсионных выплат. Об этом сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная, передает пресс-служба ведомства.



Этот вопрос обсуждался на встрече Лазебной с координатором рабочей группы по вопросам экономики в составе Трехсторонней контактной группы Гербертом Зальбером, которая состоялась 24 июня. Стороны рассматривали острые вопросы обеспечения социальных выплат и пособий гражданам, проживающим в ОРДЛО.



Министр рассказала о действиях правительства Украины по поддержке реализации социальных прав граждан, проживающих на временно неподконтрольных территориях, в том числе о механизмах получения пенсий и социальных выплат.



По ее словам, в ОРДЛО на август 2014 года находилось на учете около 1,3 млн пенсионеров. За период с 2014 года количество лиц, которые хотя бы один раз обратились за пенсией, составило 1,1 млн человек.



«Особую озабоченность вызывают почти 200 тысяч пенсионеров, которые ни разу не обратились в органы Пенсионного фонда Украины на подконтрольной украинской власти территории для восстановления пенсионных выплат. При этом данные о пребывании таких пенсионеров отсутствуют по объективным причинам», – отметила Марина Лазебная.



Министр добавила, что на 1 апреля 2021 года выплата пенсий проводилась 626,1 тыс. пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что задолженность по пенсиям переселенцев и жителей временно оккупированных территорий достигла 11 миллиардов гривен.



Пенсионный фонд Украины подготовил проект постановления Кабинета министров о порядке выплаты пенсий или ежемесячного пожизненного денежного содержания, которые не выплачены за период до месяца их восстановления, внутренне перемещенным лицам (ВПЛ).



Юристы БФ «Право на защиту» изучили данный проект постановления и пришли к выводу, что сразу получить задолженность по пенсиям с принятием соответствующего порядка переселенцам будет почти невозможно.