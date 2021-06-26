В Мариуполе умер трехлетний ребенок, который выпал из окна 9-го этажа

В Мариуполе умер трехлетний мальчик, который выпал из окна квартиры на 9-м этаже. Об этом сообщает Мариупольское районное управление полиции.



Несчастный случай произошел 25 июня в 14:40 в многоэтажке Кальмиусского района города.



По предварительной информации, малыш оперся на москитную сетку, которая не выдержала его вес. В момент падения из окна в комнате с ребенком находился 15-летний брат. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, ребенок умер.



Полиция расследует происшедшее как несчастный случай, открыто уголовное производство.



Правоохранители призывают родителей быть внимательными и соблюдать простые правила для безопасности детей, а именно: убрать мебель от окон, не позволять ребенку залезать на подоконник, установить на окна замки или блокираторы, ни на минуту не оставлять детей без присмотра в комнате с открытым или незащищенным окном.