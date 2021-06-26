На Донетчине почтили память погибших в одном из первых танковых боев под Славянском в 2014 году

Под Славянском почтили память погибших при защите блокпоста №1. Фото: Донецкая ОГА

В субботу, 26 июня, в пригороде Славянска прошло мемориальное мероприятие по чествованию памяти украинских военных, погибших на блокпосту №1 «Рыбхоз». Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.



Штурм блокпоста №1 вблизи поселка Мирное Славянского района боевики начали 26 июня 2014 года. Почти одновременно с нескольких сторон их танки начали стрелять по блокпосту прямой наводкой, также начался обстрел из стрелкового оружия. В результате боя погибло трое военнослужащих 95-й отдельной Житомирской аэромобильной бригады и один военнослужащий батальона Национальной гвардии Украины.



Сегодня память погибших почтили минутой молчания и возложением венков и цветов к мемориальному знаку. Он был установлен в 2019 году по инициативе местных патриотов и неравнодушных граждан при поддержке районной власти.

В мероприятии участвовали заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Юлия Костюнина, заместитель командующего Объединенных сил генерал-майор Виктор Ганущак, руководство Славянской территориальной громады, Коростышевской территориальной громады Житомирской области, родные и близкие погибших, военнослужащие, представители общественных организаций.

Также сегодня открыли памятный знак воинам-добровольцам.