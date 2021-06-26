В ОБСЕ рассказали о ранении мужчины в Алчевске из-за взрыва

Наблюдатели миссии ОБСЕ узнали о ранении мужчины в Алчевске в результате срабатывания взрывного устройства 4 апреля. Об этом сообщается в отчете миссии.



17 июня в Алчевске жена пострадавшего рассказала патрулю миссии, что по возвращении мужа домой днем 4 апреля его правая рука кровоточила, на этой руке не было двух пальцев. По ее словам, первую помощь мужу оказали в больнице Алчевска, затем его перевели в больницу в Луганске.



Пострадавший 21 июня рассказал по телефону наблюдателям, что днем 4 апреля он нашел металлический предмет в северо-восточной части Алчевска, а также что этот предмет взорвался, когда он поднял его с земли.



«По его словам, после кратковременной потери сознания он обнаружил, что на правой руке отсутствуют два пальца и часть третьего. Несмотря на эти ранения, он смог дойти домой», — говорится в отчете.



Также наблюдатели видели медицинскую справку, в которой указано, что 4 апреля пострадавший поступил в больницу в Луганске с множественными ранениями правой руки (включая потерю двух и части третьего пальцев), предположительно, от срабатывания взрывного устройства.

В этот же день, 4 апреля, другой мужчина получил ранения, подорвавшись на взрывном устройстве в районе села Николаевка на берегу реки Северский Донец.



По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, Украина занимает пятое место в мире по количеству пострадавших от мин и взрывоопасных остатков войны (ВОВ) среди гражданского населения. Почти два миллиона человек подвергаются опасности по обе стороны линии соприкосновения.