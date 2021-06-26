Штаб: С начала суток боевики девять раз открывали огонь, погиб военнослужащий

С начала суток в зоне проведения операции Объединенных сил зафиксировано девять обстрелов, один военнослужащий погиб в районе поселка Пески. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.



Также неподалеку Гнутово противник дважды обстрелял украинские позиции из минометов 120-го и 82-го калибров, в районе Талаковки открывал огонь из минометов 120-го калибра, а у Красногоровки трижды обстреляли украинские позиции из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.



«На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм», — добавили в штабе.