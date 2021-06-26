За сутки на Донетчине выявлено 23 случая коронавируса, двое пациентов умерли

За прошедшие сутки в Донецкой области выявили 23 новых случая инфицирования ковидом. От осложнений умерли двое пациентов. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области выявлено 90 567 случаев коронавирусной болезни. Из них 87 711 человек выздоровели, а 2 348 умерли.



Вчера на Донетчине первую дозу вакцины от ковида получили 2135 человек, вторую дозу — 1842 человека. С начала прививочной кампании в области вакцинированы первой дозой 71 961 человек, а второй — 27 906.

За пятницу, 25 июня, «минздрав» группировки «ДНР» зарегистрировал 239 случаев заражения коронавирусной инфекцией и восемь смертей. За все время пандемии там подтверждают 42 743 случая ковида. Из них 35 752 пациента выздоровели, 3 218 человек скончались.