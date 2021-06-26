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Китай отрицает остановку поставки вакцин в Украину из-за заявления в поддержку уйгуров

26 июня 2021, 22:33

Китай отрицает остановку поставки вакцин в Украину из-за заявления в поддержку уйгуров

Посольство Китая отрицает, что Пекин угрожал Украине остановкой поставки вакцины против коронавируса, если та не откажется от заявления в поддержку уйгуров. Об этом сообщила пресс-служба посольства.

«Китай не предоставляет вакцины или другие противоэпидемические средства другим странам в обмен на определенную выгоду, не имеет никаких геополитических целей и не выдвигает никаких политических условий... Китай продолжит поставки вакцины в Украину», — говорится в заявлении.

В посольство также назвали заявление в Совете ООН по правам человека, где критиковалась действия Пекина в отношении мусульман-уйгуров, «вмешательством небольшого количества западных стран во внутренние дела Китая» — а отзыв Украиной своей подписи раз свидетельствует о невмешательстве.

«Решение украинской стороны продемонстрировало собственное независимое, самостоятельное, основанную на фактах позицию, которая соответствует сути Устава ООН и базовым принципам международных отношений, мы также приветствуем», — отметили в посольстве.

25 июня, информагентство Associated Press со ссылкой на два источника в западных дипломатических кругах написало, что китайские власти угрожала представителям Украины заблокировать поставки не менее полумиллиона вакцин против коронавируса, если Киев поддержит документ о нарушениях прав человека в Синьцзяне.

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