За сутки в Украине выявили 450 случаев коронавируса

За субботу, 26 июня, в Украине выявили 450 случаев заражения коронавирусом, что на 306 случаев меньше, чем днем ранее. При этом выздоровел 1 097 человек, а 17 умерли. Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 233 996 человек. Из них выздоровели 2 163 069 пациентов, а 52 286 человек умерли.



Всего за период пандемии в Украине заболели 2 человек, выздоровели 2 163 069 человек, летальных случаев — 52 286. Вчера провели 25 828 тестирований.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (135), Днепропетровской (46), Одесской (39), Киевской (37) и Николаевской (22) областях.