СБУ: Житель Ровно пытался вывезти в Россию военную продукцию

В городе Ровно правоохранители задержали агента российских спецслужб. Он пытался вывезти из Украины критически необходимые для российского военно-промышленного комплекса электронные изделия. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



«Житель Ровно был завербован во время пребывания в РФ. По заданию куратора злоумышленник осуществил поиск и приобрел ряд электронных изделий военного назначения, которые применяются в изготовлении вооружения и военной техники, в т. ч. ракетных носителей», — говорится в сообщении.



По данным следствия, мужчина получил задание переправить изделия в Россию. В случае успеха иностранная сторона планировала наладить постоянный канал перемещения товаров в Россию.



«Сотрудники СБУ обнаружили и изъяли товары критического импорта, которые были подготовлены агентом российских спецслужб для вывоза из Украины», — добавили в спецслужбе.



Жителю Ровно сообщили о подозрении в совершении государственной измены (ч.1 ст.111 УК Украины).



«Сейчас злоумышленник дает разоблачительные показания и способствует досудебному расследованию», — резюмировали в СБУ.