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СБУ: Житель Ровно пытался вывезти в Россию военную продукцию

27 июня 2021, 09:23

СБУ: Житель Ровно пытался вывезти в Россию военную продукцию

В городе Ровно правоохранители задержали агента российских спецслужб. Он пытался вывезти из Украины критически необходимые для российского военно-промышленного комплекса электронные изделия. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

«Житель Ровно был завербован во время пребывания в РФ. По заданию куратора злоумышленник осуществил поиск и приобрел ряд электронных изделий военного назначения, которые применяются в изготовлении вооружения и военной техники, в т. ч. ракетных носителей», — говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина получил задание переправить изделия в Россию. В случае успеха иностранная сторона планировала наладить постоянный канал перемещения товаров в Россию.

«Сотрудники СБУ обнаружили и изъяли товары критического импорта, которые были подготовлены агентом российских спецслужб для вывоза из Украины», — добавили в спецслужбе.

Жителю Ровно сообщили о подозрении в совершении государственной измены (ч.1 ст.111 УК Украины).

«Сейчас злоумышленник дает разоблачительные показания и способствует досудебному расследованию», — резюмировали в СБУ.

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