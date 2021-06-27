«ЛНР»: За сутки зарегистрировано 17 случаев заболевания коронавирусом

В отдельных районах Луганской области за минувшие сутки зарегистрировано 17 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом заявили в так называемом министерстве здравоохранения группировки «ЛНР».



О новых летальных случаях не сообщается.



По состоянию на 27 июня, формирование признает 5 114 заболевших коронавирусной инфекцией. Утверждается, что полностью выздоровели и выписаны 4 465 пациентов. От осложнений скончались 473 человека.



У властей Украины нет официальных данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.