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В Луганской области подтверждено пять новых случаев COVID-19

27 июня 2021, 16:29

В Луганской области подтверждено пять новых случаев COVID-19

За субботу, 26 июня, в Луганской области лабораторно подтверждено пять новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.

Так, четыре новых случая выявили в Попасной и один в Рубежном. О новых летальных случаях не сообщается.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 26 556 человек. Из них выздоровели — 25 347, лечатся — 268, 941 человек умер.

В ОГА отметили, что за время распространения этого вируса в области заболели 1 083 ребенка в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели — 1072.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 9,8 (при пороговом 60).

В отдельных районах Луганской области за минувшие сутки зарегистрировано 17 новых случаев заболевания коронавирусом. В целом, группировка «ЛНР» признает 5 114 случаев коронавируса. Из них выздоровели 4 465 пациентов, скончались 473.

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