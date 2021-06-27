Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям части Донецкой области зарегистрировано 90 570 заболевших ковидом. Из них 87 712 человек выздоровели, а 2 348 — умерли. За неделю зафиксировано 181 заболевший и 19 умерших.



Группировка «ДНР» признает 42 765 заболевших COVID-19: 35 752 человека выписаны, 3 230 - скончались. За неделю — 889 новых случаев болезни и 47 умерших.



На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 26 556 случаев коронавируса: 25 347 человек выздоровели, 941 — умер. За неделю — 70 новых случаев болезни и девять летальных случаев.



Группировка «ЛНР» подтверждает 5 114 случаев COVID-19: выписали 4 465 человек, 473 — умерли. За неделю — 87 новых случаев болезни и 11 умерших.



Урегулирование конфликта



Канцлер Германии Ангела Меркель пригласила президента Украины Владимира Зеленского в ближайшее время посетить Берлин для обсуждения ряда вопросов двусторонних отношений Украины и Германии и процесса мирного урегулирования на Донбассе.



США готовы подключиться к продвижению в Нормандском формате, если увидят, что Россия серьезно относится к реализации Минских соглашений. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.



Определенными альтернативами для продвижения в реализации Минских соглашений на сегодня являются план Леонида Кравчука и мирные кластеры, которые внесли вместе Франция, Германия и Украина на рассмотрение России. Об этом рассказал советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.



Политика



Президент Владимир Зеленский допустил, что в случае провала переговоров по Донбассу ОРДЛО могут отгородить «стеной», но этот вопрос нужно выносить на референдум. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что на всеукраинский референдум невозможно вынести вопрос отделения неподконтрольной части Донбасса.



Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Россия нарушает международный Договор о нераспространении ядерного оружия тем, что блокирует доступ инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к ядерным материалам на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.



Представительница МИД России Мария Захарова заявила, что российские паспорта выдают жителям Донбасса из-за социально-экономической и транспортной «блокады» региона. В украинском внешнеполитическом ведомстве заявили, что нужны скоординированные шаги, в частности санкционного характера для остановки выдачи российских паспортов на Донбассе.



Нормандскому формату нужна новая динамика, заявил министр иностранных дел Германии Гайко Маас на совместном брифинге с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.



Экономика



Новый инвестор компании ЗАО «Внешторгсервис» — гендиректор российского АО «Финансовые активы» Евгений Юрченко заявил, что задолженность по заработной плате на предприятиях «ВТС» превысила три миллиарда рублей. Эта компания управляет захваченными предприятиями в неподконтрольных властям районах Донбасса.



За время войны на подконтрольной «ДНР» территории появились свои олигархи, которые приумножили свои состояния в условиях дефицита товаров и отжима бизнеса в ОРДО. «Новости Донбасса» провели расследование о деятельности макеевчанина Дмитрия Егурнова и экс-депутата Донецкого облсовета Игоря Андреева, которые несмотря на работу при «ДНР», продолжают вести бизнес и на подконтрольной властям территории, в том числе, выполняя госзаказы.



Права человека



Международные гуманитарные организации до сих пор могут получить доступ к удерживаемым лицам в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Кроме переговоров о доступе к удерживаемым лицам, Красный Крест занимается передачей им писем и посылок.



Так называемому заместителю главы администрации Луганска при группировке «ЛНР» заочно сообщено о подозрении в насильственном изменении, свержении конституционного строя и захвате государственной власти, нарушении территориальной целостности и неприкосновенности Украины.



Общество



Группировки «Л-ДНР» упростили для жителей подконтрольных им территорий оформление российского страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и регистрации на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) России.



В группировке «ДНР» считают, что подземные толчки в Макеевке не представляют угрозы для зданий. Подземные колебания в Советском районе города отнесли к малым техногенным землетрясениям.



Боевые действия



Боевики ограничивают свободу передвижения патрулей миссии ОБСЕ на пяти блокпостах в южной части Донецкой области.



Так называемый глава городской “администрации” Горловки Иван Приходько заявил, что жительница поселка шахты 6/7 пострадала в результате обстрела.



Дайджест ТВ-еженедельников



«Донбасс сегодня»: Who is mr. Юрченко и зачем его прислали управлять разваленной промышленностью Донбасса? // В суде Гааги 20 свидетелей подтвердили пуск ракеты по борту МН17 // Группировка «ДНР» не пропускает детей через КПВВ для поступления в украинские ВУЗы.



«Донбасс Реалии»: «Это полный бред»: в «ДНР» жалуются на «границу» между Донецком и Луганском // Зачем Лукашенко пригласил в Минск боевиков с Донбасса? // Как выпускникам из «ДНР» поступить в ВУЗы Украины?

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