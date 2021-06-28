Менее 300 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За воскресенье, 27 июня, в Украине выявили 285 случаев заражения коронавирусом, что на 165 случаев меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 723 человека, а 9 умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 234 281 человека. Из них выздоровели 2 163 792 пациента, а 52 295 человек умерли.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (116), Днепропетровской (24), Киевской (22), Николаевской (20) и Одесской (11) областях.



Вчера провели 19 477 тестирования.



В статистике нет данных о заболеваемости коронавирусом на неподконтрольных территориях.