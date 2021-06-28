Лазебна: Жители ОРДЛО с 2014 года не получили около 900 млрд гривен пенсий

Жители неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой и Луганской областей с 2014 года не получили по меньшей мере 900 млрд гривен пенсий. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявила министр соцполитики Марина Лазебная.



«Расчетная сумма пенсионных выплат за период с августа 2014 по октябрь 2020-му составляет почти 900 миллиардов... Это те деньги, которые, если бы ничего не произошло, мы людям выплачивали пенсиями. Но мы не знаем, это люди живые или нет, кто они», — сказала она.



Лазебная сообщила, что до начала военных действий на Донбассе насчитывалось 1 миллион 278 тысяч пенсионеров.



«Но мы знаем и другую цифру, потери поступлений в Пенсионный фонд в результате оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей также за период с августа 2014 по май 2021 года. Это 141 миллиард гривен. Это потери государства. И человеческие, и экономические», — сказала Лазебная.



На вопрос о категории людей, которые ранее получали пенсию, а теперь перестали, потому что не могут доехать, Лазебная ответила, что такого количества нет.

Ранее уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что задолженность по пенсиям переселенцев и жителей временно оккупированных территорий достигла 11 миллиардов гривен.



Пенсионный фонд Украины подготовил проект постановления Кабинета министров о порядке выплаты пенсий или ежемесячного пожизненного денежного содержания, которые не выплачены за период до месяца их восстановления, внутренне перемещенным лицам (ВПЛ).



Юристы БФ «Право на защиту» изучили данный проект постановления и пришли к выводу, что сразу получить задолженность по пенсиям с принятием соответствующего порядка переселенцам будет почти невозможно.