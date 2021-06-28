В Донецкой области подтверждено 90 570 случаев коронавируса

За минувшие сутки в Донецкой области не выявлено ни одного нового больного коронавирусной болезни. За субботу, 26 июня, лаборатории Донетчины сообщили о трех инфицированных. Об этом говорится на странице в Facebook главы ОГА Павла Кириленко.



С начала пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области выявлено 90 570 случаев коронавирусной болезни. Из них 87 712 человек выздоровели, а 2 348 умерли.



Вчера на Донетчине первую дозу вакцины от ковида получили 103 человека, вторую дозу — 72 человека. С начала прививочной кампании в области вакцинированы первой дозой 72 675 человек, а второй — 28 266.