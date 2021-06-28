Денисова: В местах заключения в РФ и на оккупированных территориях содержится более 400 украинцев

405 граждан Украины, в том числе военные и женщины, находятся в местах заключения в Российской Федерации и на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на торжественном заседании парламента по случаю 25-й годовщины принятия Конституции Украины, передает «Интерфакс-Украина».



Вместе с тем она отметила, что за последние годы Офис омбудсмена зафиксировал значительное увеличение числа сообщений о нарушении прав граждан. По словам Денисовой, в 2019 году таких сообщений было 34 тысячи, в 2020-м — более 48,5 тысяч, а за первое полугодие 2021-го — уже более 27 тысяч.