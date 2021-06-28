Совет ЕС дал согласие на подписание с Украиной соглашения о совместном авиапространстве

Совет ЕС дал согласие на подписание соглашения о совместном авиационном пространстве между Евросоюзом и Украиной, Арменией и Тунисом, а также соглашения о воздушном транспорте с Катаром. Такое решение приняли министры стран Евросоюза в понедельник, 28 июня, сообщает пресс-служба Совета ЕС.



«Эти Соглашения откроют рынок авиаперевозок, предлагая новые возможности как для потребителей, так и для операторов. За счет более эффективной взаимосвязи они будут способствовать торговле, туризму, инвестициям, а также экономическому и социальному развитию», — говорится в сообщении.



Отмечается, что три Соглашения о соседстве снимут рыночные ограничения в отношении соседних с ЕС стран и свяжут эти страны с внутренним авиационным рынком ЕС, поскольку они примут авиационные стандарты ЕС и будут применять авиационные правила ЕС.



«Решения по Украине, Армении и Катару позволяют применять соглашение на временной основе до завершения процедур, необходимых для его вступления в силу. Ожидается, что четыре соглашения будут подписаны осенью 2021 года. Затем каждое соглашение должно быть ратифицировано каждым государством-членом, Союзом и другой стороной», — уточнили в Евросовете.



Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Совет ЕС и представителей Португалии за принятие соглашения о совместном авиационном пространстве.



Украина и Евросоюз начали переговоры о совместном авиационном пространстве в 2007 году. Работу над документом и его парафирование завершили в 2013-м, однако подписать его не удалось. Причиной стал спор между Великобританией и Испанией вокруг аэропорта Гибралтара. Подписание стало возможным только после того, как Лондон окончательно вышел из ЕС.



Совместное авиационное пространство касается гражданской авиации и предусматривает взаимное открытие рынков авиаперевозок между ЕС и соседними с ним странами. Это касается как пассажирских, так и почтовых перевозок, пишет Deutsche Welle.