Рада завтра проведет внеочередное заседание по инициативе Зеленского

Верховная Рада 29 июня проведет внеочередное заседание, созванное президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в комментарии в комментарии LB.ua сообщила нардеп «Слуги народа» Евгения Кравчук.



На повестке дня — законопроект о национальном сопротивлении, об увеличении численности ВСУ, законопроект о критической инфраструктуре.



«Но это не исключительный список, порядок формирует президент», — отметила депутат.



Ее коллега по фракции Ирина Верещук добавила, что указанные законопроекты рекомендованы профильным комитетом к принятию в первом чтении.



В четверг вне очереди будут рассматривать президентский законопроект об олигархах, «рентный» проект закона № 5600, законопроект о коренных народах и отмену свободной экономической зоны «Крым».