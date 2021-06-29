Еще 182 случая коронавируса выявили в Украине

За понедельник, 28 июня, в Украине выявили 182 случаев заражения коронавирусом, что на 103 случая меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 582 человека, а 5 умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 234 463 человек. Из них выздоровели 2 164 374 пациента, а 52 300 человек умерли.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (77), Запорожской (16), Николаевской (15), Киевской (14) и Днепропетровской (8) областях.



Вчера провели 16 675 тестирований.



В статистике нет данных о заболеваемости коронавирусом на неподконтрольных территориях.