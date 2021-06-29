В «ДНР» посетовали, что новое повышение тарифов не покроет потребности коммунальщиков

Ни одно предприятие жилищно-коммунальной сферы на подконтрольной группировке «ДНР» территории не сможет выйти на безубыточный уровень даже с учетом июльского повышения тарифов. Об этом сообщает сепаратистский ресурс «ДАН» со ссылкой на «республиканскую службу по тарифам».



«Тарифы на жилищно-коммунальные услуги с учетом их повышения с 1 июля 2021 года будут и дальше оставаться убыточными для предприятий, их оказывающих, то есть не смогут полностью компенсировать предприятиям затраты на выплату зарплаты, налоги, ремонты, закупку материалов и запчастей, реагентов для очистки воды и сточных вод и другое», — отмечается в сообщении.



По оценкам «службы», установленные для населения с 1 июля тарифы покроют фактические затраты предприятий в области электроэнергетики лишь на 52%, в теплоснабжении — на 62%, в газоснабжении — на 67%, водоснабжении и водоотведении — на 73%.



«Необходимость изменения тарифов вызвана тем, что предприятия, оказывающие коммунальные услуги, как и прежде, несут убытки из-за применения тарифов для населения ниже себестоимости. Прогноз убытков в 2021 году только по водоснабжению составляет 1,4076 млрд рублей и по теплоснабжению — 2,6826 млн. рублей», — добавили в «службе по тарифам».

С 1 июля на подконтрольной «ДНР» территории начнут действовать новые тарифы на услуги ЖКХ. В сумме «платежка» в среднем возрастет на 17%.