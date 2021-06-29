За минувшие сутки, 28 июня, в Луганской области выявили один новый случай коронавирусной болезни. Об этом сообщила пресс-служба облгосадминистрации.



За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 26 560 случаях. Из них 25 347 пациентов выздоровели, а умер 941 человек.



В Донецкой области за понедельник, который был выходным днем в Украине, не выявили новых заболевших коронавирусом.



За все время пандемии на Донетчине подтверждают 90 570 случаев коронавирусной болезни. Из них 87 712 человек выздоровели, а 2 348 умерли.



В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

За минувшие сутки в Украине выявили 182 случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 234 463 человек. Из них выздоровели 2 164 374 пациента, а 52 300 человек умерли.