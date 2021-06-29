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За сутки на Луганщине выявили одного заболевшего ковидом, на Донетчине — ни одного

29 июня 2021, 11:44

За сутки на Луганщине выявили одного заболевшего ковидом, на Донетчине — ни одного

За минувшие сутки, 28 июня, в Луганской области выявили один новый случай коронавирусной болезни. Об этом сообщила пресс-служба облгосадминистрации.

За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 26 560 случаях. Из них 25 347 пациентов выздоровели, а умер 941 человек.

В Донецкой области за понедельник, который был выходным днем в Украине, не выявили новых заболевших коронавирусом. 

За все время пандемии на Донетчине подтверждают 90 570 случаев коронавирусной болезни. Из них 87 712 человек выздоровели, а 2 348 умерли.

В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

За минувшие сутки в Украине выявили 182 случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 234 463 человек. Из них выздоровели 2 164 374 пациента, а 52 300 человек умерли.

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