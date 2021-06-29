Мобильные отделения Ощадбанка на Донбассе закрыли на ремонт

На текущей неделе мобильные подразделения Ощадбанка не будут осуществлять выезды в Донецкую и Луганскую области из-за ремонта. Об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



Согласно информации министерства, мобильные подразделения находятся на капитальном ремонте до 2 июля включительно.



При этом на Донетчине два дня в неделю работает отделение Ощадбанка на КПВВ «Новотроицкое», следующий рабочий день – пятница, 2 июля, с 8:00 до 16:00.



В Луганской области отделение Ощадбанка на КПВВ «Счастье» работает ежедневно с понедельника по пятницу с 7:30 до 15:30 (перерыв с 11:30 до 12:30).