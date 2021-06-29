В Украине объявлен в розыск боевик «ЛНР», который помог российским снайперам

Участнику незаконных вооруженных формирований сообщено о подозрении в деле об обстреле украинских военных в Луганской области снайперами. Также он объявлен в розыск.



Как сообщает прокуратура Луганщины, подозрение объявлено по факту участия фигуранта в незаконном вооруженном формировании, умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершение террористического акта, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям.



По данным следствия, подозреваемый в 2016 году вступил в ряды так называемого 2-го армейского корпуса народной милиции оккупационной администрации РФ в Луганской области (группировка «ЛНР»).



«В феврале 2020 года он скрыто провел четырех российских снайперов на обустроенные позиции вблизи временно оккупированного поселка Голубовское на Луганщине, после чего российская снайперская группа осуществила обстрел по военнослужащим 93-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины», — подчеркивается в сообщении.



Тогда в результате снайперского обстрела один украинский военнослужащий погиб, еще один был ранен.



В прокуратуре добавили, что продолжаются мероприятия по установлению других участников диверсионно-разведывательной группы для их идентификации и привлечения к уголовной ответственности.