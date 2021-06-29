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Более полутысячи жителей ОРЛО вакцинировались от коронавируса в Станице Луганской

29 июня 2021, 14:15

Более полутысячи жителей ОРЛО вакцинировались от коронавируса в Станице Луганской

На КПВВ «Станица Луганская» после отмены обязательной двухнедельной самоизоляции выстроились очереди желающих пересечь линию соприкосновения. Люди направляются не только за продуктами, лекарствами и пенсией, но и на вакцинацию, передает «Громадське радіо».

Несмотря на жару +35°C, поток желающих пройти туда и обратно в Станице Луганской увеличился на тысячу человек в день. Об этом рассказала старшая офицерка пресс-службы Луганского пограничного отряда Татьяна Летошко.

«Украина вошла в "зеленый" уровень эпидемической опасности, то есть ослабили карантин. Сейчас для пересечения линии разграничения гражданам Украины не нужно устанавливать мобильное приложение "Вдома", они переходят линию разграничения беспрепятственно. В связи с этим возрос пассажиропоток с 2500 до 3500 человек в среднем в обе стороны», – говорит Летошко.

Уже более 500 жителей временно неподконтрольных украинской власти территорий Луганщины вакцинировались в Станице Луганской.

В местной больнице есть три вакцины: Pfizer, AstraZeneca и CoronaVac. Как пояснила главный врач центра первичной медико-санитарной помощи в Станице Луганской Светлана Семененко, людям предлагают ту или иную вакцину в силу возраста и сопутствующих заболеваний.

«Сейчас нет тестирования, нет никаких трудностей в переходе КПВВ. Я говорю с украинской стороны. Поэтому они могут прийти на вакцинацию и ревакцинацию. Могут заключить декларацию и затем обслуживаться у этого врача. Вообще записываются через приложение "Дія". Это все знают. Они туда заходят, записываются, определяют день, когда им удобно, когда они планируют перейти. Тогда уже мы вызванивает и говорим, что в такой-то день мы вас ждем. Они приходят и делают прививки», – рассказала главврач.

Для вакцинации жителей ОРДЛО медики выделили определенные дни – это среда и пятница. Пройти вакцинацию от коронавируса в Станице Луганской можно по адресу: улица пятая Линия, 39, с 8:00 до 15:00.

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