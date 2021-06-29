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С 1 июля в Украине начнут работать Центры контроля и профилактики заболеваний

29 июня 2021, 14:51

С 1 июля в Украине начнут работать Центры контроля и профилактики заболеваний

Во всех областях Украины и городе Киеве заработают Центры контроля и профилактики заболеваний (ЦКПЗ). Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, новая система будет направлена на развитие вертикали эпидемического контроля в регионах.

«ЦКПЗ создаются благодаря объединению существующих региональных мощностей – лабораторных центров, областных центров общественного здоровья, подразделений по статистике и отделов мониторинга и оценки. Эти центры будут полностью ответственны за контроль над болезнями в регионе – от рутинного мониторинга показателей до прогнозирования, выявления чрезвычайных ситуаций, вспышек и реагирования на них», – говорится в сообщении.

Главные функции ЦКПЗ будут заключаться в обеспечении эпидемиологического надзора, санитарного и эпидемического благополучия населения, защиты населения от инфекционных болезней, предупреждения и профилактики неинфекционных заболеваний; в поддержке биологической безопасности и биологической защиты, обеспечении иммунопрофилактики, просветительской работы по здоровому образу жизни, в реагировании на опасности для здоровья и чрезвычайные положения в сфере здравоохранения и т.д.

«Первое, что мы внедряем – это переход от децентрализованной системы к четко управляемой вертикальной структуре. Все 25 региональных центров будут подчиняться МОЗ по вертикали главного государственного санитарного врача. Организационно-методическое руководство будет обеспечиваться Центром общественного здоровья МОЗ Украины. Это должно обеспечить быстрое реагирование на новые вызовы, пандемии, а также слаженную работу по другим вызовам в сфере общественного здоровья», – разъяснил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

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