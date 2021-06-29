ЕСПЧ определил дату рассмотрения дела против России по агрессии на Донбассе

Европейский суд по правам человека назначил на 24 ноября слушания по делу Украины и Нидерландов против России, передает «Европейская правда».



«Заседание Большой палаты ЕСПЧ по делу Украина и Нидерланды против России (nos. 8019/16, 43800/14 и 28525/20) назначено на 24 ноября 2021 года», - говорится в расписании ЕСПЧ.



Эти объединенные в одно дела касаются событий на востоке Украины, включая катастрофу рейса MH17 «Малайзийских авиалиний», который был сбит в июле 2014 года незаконными вооруженными формированиями.

10 июля 2020 года стало известно, что Нидерланды подают иск против России в ЕСПЧ из-за ее роль в сбивании самолета рейса MH17 над Донбассом в 2014 году. Таким образом правительство Нидерландов поддержало отдельные жалобы родственников погибших, которые уже обратились в ЕСПЧ.



В ноябре 2020 года ЕСПЧ решил присоединить к делу «Украина против России» по Донбассу еще два, одно из которых касается сбитого малайзийского авиалайнера рейса МН17.