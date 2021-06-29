Цену на электричество для населения продлили до августа

Кабинет министров сохранил действующую цену на электроэнергия для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт-ч до 1 августа 2021 года. Соответсвующее постановлние опубликовано на сайте правительства.



Документом также продлевается действие текущего механизма специальных обязательств (ПСО) по обеспечению электроэнергией населения.



Ранее министерство энергетики инициировало продление специальных обязательство по обеспечению электроэнергией населения до 1 августа, ссылаясь «на потребность в дополнительном времени для надлежащего расчета модели финансовой стабильности участников ПСО для обеспечения длительного устойчивого эффекта».