Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Тюремное наказание за ложь в декларации: Рада убрала поправки к закону после вето Зеленского

29 июня 2021, 16:08

Тюремное наказание за ложь в декларации: Рада убрала поправки к закону после вето Зеленского

Верховная Рада повторно поддержала предложения президента Владимира Зеленского к законопроекту № 4651 об ответственности за недостоверное декларирование, который он ветировал ранее из-за нескольких поправок. Новую редакцию закона поддержали 315 голосами на заседании во вторник.

Предыдущий вариант законопроекта был принят 3 июня. Документом вернули заключение за недостоверное декларирование. Однако там была поправка, которая позволила бы должностным лицам не раскрывать имущество родственников, если те не предоставили о нем информацию. Чиновника смогли бы привлечь к ответственности только за декларирование объектов, о которых ему сообщили члены семьи. Это бы позволило уклоняться от подачи реальных данных об имуществе.

Еще одна поправка позволила бы наказывать чиновников за умышленное непредставление декларации лишь ограничением свободы, а не заключением.

Оба предложения внесли в законопроект депутаты от «Слуги Народа» — Игорь Фрис и Алексей Ковалев. соответственно.

После этого Зеленский наложил вето на закон и внес свои предложения, которые отменяли те две депутатские поправки.

Еще по теме

Прочее
Декларирование
Организации
Верховная Рада Украины

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:20
«ДНР»: Еще 129 заболевших и 10 умерших от коронавируса
10:52
«ДНР» вывела комбинат в Докучаевске из-под управления «Внешторгсервиса»
09:47
В «ДНР» посетовали, что новое повышение тарифов не покроет потребности коммунальщиков
09:05
Четыре смерти от коронавируса зафиксировала «ЛНР» за сутки
21:12
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 28 июня
14:27
Подконтрольные «ЛНР» Ровеньки остаются без водоснабжения уже почти неделю
10:21
«ЛНР»: Из-за аварии более 600 абонентов в Перевальске и Сорокино — без электричества
09:23
«ЛНР» подтверждает 475 смертей от коронавируса
23:19
Донбасс. Итоги недели 21 — 27 июня
21:25
«ДНР» разрешила уничтожить парк в Донецке. «Стена» Зеленского на Донбассе. Дайджест НД ►
14:26
«ДНР» заявила о 22 новых случаях ковида и 12 смертях
13:08
Боевики ограничивают передвижение миссии ОБСЕ на юге Донетчины
11:40
«ЛНР»: За сутки зарегистрировано 17 случаев заболевания коронавирусом
10:24
«ДНР»: Жительница Горловки получила ранение в ходе обстрела
21:00
Смена Курченко на Юрченко. «ДНР» не пропускают детей через КПВВ. Донбасс сегодня ►
все новости
16:23
На Луганщине раскрыли схему фальсификации выборов
16:08
Тюремное наказание за ложь в декларации: Рада убрала поправки к закону после вето Зеленского
15:42
В Славянске начали ремонтировать аварийный мост через Казенный Торец
15:14
Цену на электричество для населения продлили до августа
15:12
ЕСПЧ определил дату рассмотрения дела против России по агрессии на Донбассе
14:51
С 1 июля в Украине начнут работать Центры контроля и профилактики заболеваний
14:36
Рада приняла закон, который восстанавливает работу Высшей квалификационной комиссии судей
14:15
Более полутысячи жителей ОРЛО вакцинировались от коронавируса в Станице Луганской
13:58
В Украине объявлен в розыск боевик «ЛНР», который помог российским снайперам
13:49
В Краматорске начали искать с помощью дрона тех, кто ворует воду
13:27
Мобильные отделения Ощадбанка на Донбассе закрыли на ремонт
12:20
«ДНР»: Еще 129 заболевших и 10 умерших от коронавируса
11:44
За сутки на Луганщине выявили одного заболевшего ковидом, на Донетчине — ни одного
10:52
«ДНР» вывела комбинат в Докучаевске из-под управления «Внешторгсервиса»
09:47
В «ДНР» посетовали, что новое повышение тарифов не покроет потребности коммунальщиков
все новости
ВИДЕО
«ДНР» разрешила уничтожить парк в Донецке. «Стена» Зеленского на Донбассе. Дайджест НД ►
27 июня, 21:25
Смена Курченко на Юрченко. «ДНР» не пропускают детей через КПВВ. Донбасс сегодня ►
26 июня, 21:00
Новые правила на КПВВ, изнанка «Внешторгсервиса». Дайджест НД ►
20 июня, 19:20

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция