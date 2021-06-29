Тюремное наказание за ложь в декларации: Рада убрала поправки к закону после вето Зеленского

Верховная Рада повторно поддержала предложения президента Владимира Зеленского к законопроекту № 4651 об ответственности за недостоверное декларирование, который он ветировал ранее из-за нескольких поправок. Новую редакцию закона поддержали 315 голосами на заседании во вторник.



Предыдущий вариант законопроекта был принят 3 июня. Документом вернули заключение за недостоверное декларирование. Однако там была поправка, которая позволила бы должностным лицам не раскрывать имущество родственников, если те не предоставили о нем информацию. Чиновника смогли бы привлечь к ответственности только за декларирование объектов, о которых ему сообщили члены семьи. Это бы позволило уклоняться от подачи реальных данных об имуществе.



Еще одна поправка позволила бы наказывать чиновников за умышленное непредставление декларации лишь ограничением свободы, а не заключением.



Оба предложения внесли в законопроект депутаты от «Слуги Народа» — Игорь Фрис и Алексей Ковалев. соответственно.



После этого Зеленский наложил вето на закон и внес свои предложения, которые отменяли те две депутатские поправки.