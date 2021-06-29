В Мариуполе собираются закрыть четыре детских сада

В Мариуполе на ближайшую сессию горсовета выносят вопросы о реорганизации трех детских садов. По закрытию еще одного учреждения вопрос отложен из-за протестов родителей, передает PR.UA.



Речь идет о реорганизации детских садов №57, 70, 80 и 146. Из них по дошкольному учреждению №70 (улица Гугеля, 9 в Левобережном районе) возникли протесты родителей. Около двух десятков человек собрались сегодня перед заседанием координационного совета с участием руководителей всех постоянных комиссий и фракций горсовета.



Главная проблема, по словам родителей, состоит в том, что в округе других детсадов просто нет, а ближайший находится на расстоянии полутора километров.



В итоге вопрос о реорганизации детского сада №70 был снят с рассмотрения сессии городского совета, которая состоится 30 июня, и отправлен на доработку. Кроме того, с родителями была достигнута договоренность о проведении совместной встречи для обсуждения вопросов реорганизации.



По данным департамента образования Мариупольского горсовета, детский сад №70 рассчитан на 230 детей, а посещают его 45 малышей; родители около половины из них выступают против реорганизации. В целом по Мариуполю содержание одного ребенка обходится городскому бюджету в среднем 46 тыс. грн в год, а по детсаду №70 этот показатель составляет 61 тыс. грн, отмечают в горсовете.