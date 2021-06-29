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Парламент поддержал в первом чтении закон об увеличении численности ВСУ

29 июня 2021, 17:10

Парламент поддержал в первом чтении закон об увеличении численности ВСУ

Верховная Рада приняла за основу законопроект президента Владимира Зеленского №5558 об увеличении численности Вооруженных сил Украины. Документ поддержали 320 народных депутатов на внеочередном заседании 29 июня.

Законопроект предусматривает увеличение численности ВСУ с целью создания сил территориальной обороны, указанных в проекте закона об основах национального сопротивления. Также документ направлен на развитие Сил специальных операций ВСУ для формирования движения сопротивления.

Законопроектом предлагается увеличить численность ВСУ на 11 тысяч военнослужащих, то есть общая численность украинских Вооруженных сил составит 261 тысячу человек, в том числе 215 тысяч военных.

Верховная Рада на внеочередном заседании 29 июня приняла за основу президентский законопроект № 5557 «О национальном сопротивлении». За документ отдали 318 голосов. Законопроект дает определение национального сопротивления, территориальной обороны, сопротивления, подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению и других связанных с ними понятий. Также предусматривается привлечение широких слоев населения Украины к защите страны.

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