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Украина открыла 214 образовательных центров для абитуриентов из ОРДЛО и Крыма

29 июня 2021, 18:02

Украина открыла 214 образовательных центров для абитуриентов из ОРДЛО и Крыма

В Украине открыты 214 образовательных центра «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина» для абитуриентов с временно неподконтрольных территорий Луганской и Донецкой областей и Крыма. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает «Укринформ».

«Отдельным элементом вступления в заведения высшего образования является вступление лиц с временно оккупированных территорий. Для этого, как и ранее, организованы образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина". Такие центры начали свою работу 7 июня и завершают работать 24 сентября. На сегодня организовано 214 центров в учреждениях высшего и профессионального предвысшего образования», – сказал Шкарлет.

Он отметил, что такие центры работают не только на базе учреждений, подчиненных министерству образования и науки, но и на базе вузов, подчиненных министерству культуры и туризма и МВД.

Сергей Шкарлет сообщил, что абитуриенты из ОРДЛО и Крыма могут поступать на образовательный уровень младшего бакалавра, бакалавра, магистра медицинского и фармацевтического или ветеринарного направления на основе полного общего среднего образования и младшего бакалавра на основе базового общего среднего образования.

«Такие абитуриенты имеют право поступать на места государственного заказа в пределах квоты 2. Лица должны подать заявление и заполнить образовательную декларацию в образовательном центре, и вступление на бюджетную форму обучения по квоте 2 – до 20 июля, а на контрактную форму – до 20 сентября. Также предусмотрена сдача на базе образовательного центра двух экзаменов государственной итоговой аттестации - по истории Украины и украинскому языку, и надо сдать один профильный экзамен, который устанавливает учреждение высшего образования», – сказал Шкарлет.

В апреле утвержден новый Порядок приема лиц, проживающих на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей, территории населенных пунктов на линии соприкосновения.

Для того, чтобы стать студентом учреждения высшего или специального предвысшего образования, поступающим из ОРДЛО и Крыма необходимо придерживаться следующего порядка.

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