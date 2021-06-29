Штаб: Боевики трижды нарушили режим тишины, зафиксирован пролет БПЛА «Орлан-10»

Боевики три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



«В районе проведения операции Объединенных сил изначально сутки, 29 июня, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. У Невельского и Красногоровки противник вел огонь из минометов 120-го калибра», — говорится в сводке.



Также сообщается, что в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата противника типа «Орлан-10» с пересечением линии соприкосновения. В штабе отметили, что беспилотник был подавлен средствами РЭБ.



О фактах нарушений украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ.