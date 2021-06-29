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В Минреинтеграции рассказали, когда все госуслуги для жителей ОРДЛО и Крыма переведут в онлайн

29 июня 2021, 20:55

В Минреинтеграции рассказали, когда все госуслуги для жителей ОРДЛО и Крыма переведут в онлайн

Все государственные услуги для жителей ОРДЛО и Крыма планируют перевести в онлайн за два года. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Как сообщает пресс-служба ведомства, он сказал об этом на заседании по Национальной стратегии создания безбарьерного пространства, которое прошло при участии премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и первой леди Елены Зеленской.

Резников отметил, что обычно понятие безбарьерности относят к вопросам, касающимся людей с инвалидностью, мам с колясками, велосипедистов и пешеходов.

«Но безбарьерность – это о любом человеке, это о каждом из нас: о беспрепятственном и комфортном доступе ко всем административным услугам, о доступе к образовательным и медицинским услугам, об адаптации и поддержке наших граждан. Безбарьерность – это новое мышление общества, новый государственный подход к потребностям граждан в целом», – заявил Резников.

Он рассказал, что Минреинтеграции уже реализует ряд программ, которые касаются именно такого понимания безбарьерности.

В частности, речь идет о получении документов украинского образца жителями временно оккупированных территорий (ВОТ), их иммунизация от COVID-19, бесплатное обучение молодежи с ВОТ на подготовительных курсах, жилищные программы, а также внедрение всех государственных электронных услуг для граждан с ВОТ и проч.

«Уже запущена электронная справка ВПЛ, услуга "еМалятко", виртуальный мобильный номер. В течение года планируем запустить онлайн-услуги по переоформлению справки ВПЛ через портал "Дія"; подачу заявок на предоставление ежемесячной адресной помощи ВПЛ с использованием портала "Дія"; внедрение удаленной идентификации и верификации получателей пенсий, проживающих на ВОТ; дистанционную подачу документов в образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина"», - перечислил Резников.

По его словам, до 2023 года планируется перевести все государственные услуги для жителей ВОТ в онлайн-формат.

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