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Лисянский: В ОРДЛО привлекают детей к «военно-патриотическому воспитанию» с 7 лет

29 июня 2021, 22:10

Лисянский: В ОРДЛО привлекают детей к «военно-патриотическому воспитанию» с 7 лет

Боевики проводят целенаправленную милитаризацию детей в отдельных районах Донецкой и Луганской областей как на уровне учебных заведений, так и вне образовательного процесса. Об этом в интервью телеканалу «Дом» заявил правозащитник Павел Лисянский.

По его данным, сейчас на оккупированных территориях действуют более 20 клубов «военно-патриотического воспитания». Дети в такие организации поступают от 7 лет.

Еще одна разновидность такой деятельности — это «уроки мужества», которые представители «МГБ», «народной милиции» и другие подразделения незаконных вооруженных формирований еженедельно проводят в школах.

Проводят боевики и военные игры, военно-полевые сборы, для участия в которых свозят детей из разных школ.

Также, по его словам, происходит работа с детьми-сиротами, родители которых вступили в ряды незаконных вооруженных формирований и погибли в боях. С этими детьми работают отдельно.

«В конце 2020 — начале 2021 года, например, 10 таких детей уехали по специальной программе на стажировку в Следственный комитет Российской Федерации. Этом детям говорят, что "ваших родителей убила Украина". Поэтому они идеологически будут постоянными противниками Украины», — уверен правозащитник.

Действуют, по его словам, и отдельные учебные заведения с военным уклоном. Так, в Донецке находится «Кадетский корпус имени А. Захарченко» — действует на базе средней школы № 4, названный в честь ликвидированного первого главы «ДНР» Александра Захарченко. В Луганске — аналогичный «Казачий кадетский корпус имени маршала авиации Александра Ефимова».

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