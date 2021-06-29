Наблюдатели ОБСЕ столкнулись с агрессией боевиков на Донетчине

28 июня у Петровского Донецкой области вооруженные люди проявили агрессивное поведение в отношении сотрудников миссии ОБСЕ. Об этом сообщается в отчете миссии.



Наблюдатели находились примерно в 2 км к северу от н. п. Петровское, когда подъехало гражданское транспортное средство, в котором находились четыре мужчины и одна женщина в гражданской одежде. По оценке миссии, вероятно, члены вооруженных формирований.



«Один мужчина, который был явно в состоянии опьянения, вышел из автомобиля и подошел к сотрудникам миссии, в агрессивной форме потребовав пояснений в отношении маркировок на дороге, ранее нанесенных патрулем СММ для обозначения потенциального наличия мин в окружающих районах», — говорится в отчете.



Наблюдатели отметили, что женщина держала автомат (типа АК), а другие мужчины пытались забрать у женщины оружие. Тем временем вышедший из автомобиля мужчина заявил, что он установит мины на дороге, чтобы патрули СММ не смогли вернуться в этот район.



Примерно 7 минут спустя команда миссии покинула этот район.