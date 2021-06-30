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В Минобороны РФ рассказали, зачем подняли истребители над нидерландским кораблем

30 июня 2021, 08:31

В Минобороны РФ рассказали, зачем подняли истребители над нидерландским кораблем

В Минобороны РФ заявили, что истребители и бомбардировщики РФ были подняты в воздух во время движения корабля ВМС Нидерландов Evertsen для «предупреждения нарушения российской границы». Об этом сообщает ТАСС.

В российском военном ведомстве считают, что полеты боевой авиации осуществлялись на безопасном расстоянии и в соответствии с международными правилами.

Ранее в Минобороны Нидерландов заявили, что российские истребители создавали опасные ситуации у фрегата Evertsen в Черном море: они выполняли полеты «опасно низко и близко, выполняя ложные атаки».

23 июня в Минобороны РФ заявили, что их пограничные корабли открыли предупредительную стрельбу по курсу эсминца Великобритании Defender у берегов аннексированного Крыма. После этого российский истребитель якобы выполнил бомбометание по курсу эсминца. В российском ведомстве утверждают, что корабль был предварительно предупрежден о применении оружия в случае «нарушения государственной границы РФ».

Министерство обороны Великобритании отрицает, что по курсу эсминца были сброшены бомбы. Там подчеркивают, что корабль находился в украинских территориальных водах и не нарушал международного права. Как заявила британская сторона, россияне в это время проводили в том же районе учения со стрельбой, о чем заранее предупредили.

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