В Донецкой области за сутки выявили 48 новых случаев ковида

За минувшие сутки в Донецкой области выявлено 48 новых случаев инфицирования коронавирусной болезнью, из-за осложнений умерли трое больных. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



С начала пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области выявлено 90 618 случаев коронавирусной болезни. Из них 87 712 человек выздоровели, а 2 351 умер.



Первую дозу вакцины от ковида вчера получили 652 человека, вторую дозу — 1363 человека. С начала прививочной кампании в области вакцинированы первой дозой 73 483 человека, а второй — 29 783.