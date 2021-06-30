В Луганской области выявили 32 случая коронавируса за сутки

В Луганской области за минувшие сутки лабораторно подтверждено 32 новых случая коронавируса, от осложнений умерли еще двое больных. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



Так, восемь новых случаев выявили в Северодонецке, семь в Попасной, три в Сватово и Станице Луганской, по два в Марковке и Новопскове, Лисичанске, Беловодске, по одному в Новоайдаре, Старобельске, Троицке.



За все время исследований в области коронавирус лабораторно подтвержден у 26 592 человек. Из них выздоровели — 25 375 (28 за последние сутки), лечатся — 274, умерло 943 пациента.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 11 (при пороговом 60).

За минувшие сутки, 29 июня, «минздрав» группировки «ЛНР» зафиксировал 44 новых случаев заболевания коронавирусом и три смерти. С начала пандемии в ОРЛО подтвердили 5 158 заболевших ковидом. Из них 4 478 пациентов выздоровели, а 482 умерли.