На шахте в Доброполье погиб горняк

37-летний горняк получил несовместимые с жизнью травмы на шахте в Доброполье во вторник, 29 июня. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.



Досудебным расследованием установлено, что около 16:00 на государственном предприятии «Добропольеуголь — добыча» шахта «Алмазная» во время выполнения подземных работ по перемещению конечной станции конвейера с места сорвалась лебедка и ударила по голове горняка.



«От полученной открытой черепно-мозговой травмы мужчина скончался на месте», — говорится в сообщении.



Расследование начато по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека (ч.2 ст.272 УК Украины).