Путин рассказал, что привился «Спутником V»

Президент России Владимир Путин во время «прямой линии» рассказал, что сделал прививку от коронавируса вакциной «Спутник V». До этого он не раскрывал название препарата.



По словам президента РФ, его просили не говорить, какой именно российской вакциной он привился, чтобы избежать конкуренции.



Отвечая на вопрос, почему не было показано видео его вакцинации, Путин сказал: «Надеюсь, граждане страны понимают, что если я сказал, что прививку сделал, то так оно и есть. На таком уровне, мне кажется, люди не занимаются мелким жульничеством».



«После первого укола вообще ничего не чувствовал. Где-то часа через 4 в месте укола появилась небольшая чувствительность. После второго, который я сделал в 12 часов дня, измерил температуру в 12 часов ночи, была 37,2, утром проснулся — 36,6», — рассказал Путин о реакции организма на вакцинацию.