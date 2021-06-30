Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Путин рассказал, что привился «Спутником V»

30 июня 2021, 12:27

Путин рассказал, что привился «Спутником V»

Президент России Владимир Путин во время «прямой линии» рассказал, что сделал прививку от коронавируса вакциной «Спутник V». До этого он не раскрывал название препарата.

По словам президента РФ, его просили не говорить, какой именно российской вакциной он привился, чтобы избежать конкуренции.

Отвечая на вопрос, почему не было показано видео его вакцинации, Путин сказал: «Надеюсь, граждане страны понимают, что если я сказал, что прививку сделал, то так оно и есть. На таком уровне, мне кажется, люди не занимаются мелким жульничеством».

«После первого укола вообще ничего не чувствовал. Где-то часа через 4 в месте укола появилась небольшая чувствительность. После второго, который я сделал в 12 часов дня, измерил температуру в 12 часов ночи, была 37,2, утром проснулся — 36,6», — рассказал Путин о реакции организма на вакцинацию.

Еще по теме

Люди
Владимир Путин
Прочее
Вакцинация коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:49
«ДНР» сообщила о 129 новых случаях ковида и 11 смертях
11:17
«ЛНР»: Непогода оставила без электроэнергии более 5,3 тысяч абонентов
10:38
Под новые санкции СНБО попали мертвые деятели «ДНР» и российский генерал
09:37
«ЛНР»: Еще 44 заболевших и трое умерших от коронавируса
23:00
Наблюдатели ОБСЕ столкнулись с агрессией боевиков на Донетчине
22:01
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 29 июня
19:03
«ЛНР» повышает тарифы на коммунальные услуги с 1 июля
18:33
Рада отменила штрафы за выезд из ОРДЛО через Россию: Подробности
17:54
Боевики ограничили передвижение ОБСЕ на юге Донетчине и у границы на Луганщине
17:22
«Суд ДНР» вынес приговоры трем обвиняемым в покушении на члена «Донецкой республики»
12:20
«ДНР»: Еще 129 заболевших и 10 умерших от коронавируса
10:52
«ДНР» вывела комбинат в Докучаевске из-под управления «Внешторгсервиса»
09:47
В «ДНР» посетовали, что новое повышение тарифов не покроет потребности коммунальщиков
09:05
Четыре смерти от коронавируса зафиксировала «ЛНР» за сутки
21:12
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 28 июня
все новости
13:02
Послы ЕС согласовали продление экономических санкций против России
12:54
Путин назвал руководство Украины «явно недружественным», но от встречи с Зеленским не отказывается
12:27
Путин рассказал, что привился «Спутником V»
12:03
На шахте в Доброполье погиб горняк
11:49
«ДНР» сообщила о 129 новых случаях ковида и 11 смертях
11:17
«ЛНР»: Непогода оставила без электроэнергии более 5,3 тысяч абонентов
10:51
В Луганской области выявили 32 случая коронавируса за сутки
10:38
Под новые санкции СНБО попали мертвые деятели «ДНР» и российский генерал
09:37
«ЛНР»: Еще 44 заболевших и трое умерших от коронавируса
08:43
В Донецкой области за сутки выявили 48 новых случаев ковида
08:32
На Донбассе стреляли с начала суток
08:31
В Минобороны РФ рассказали, зачем подняли истребители над нидерландским кораблем
08:11
Более 600 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки
00:34
Украина вышла в 1/4 финала Евро, обыграв Швецию
23:00
Наблюдатели ОБСЕ столкнулись с агрессией боевиков на Донетчине
все новости
ВИДЕО
«ДНР» разрешила уничтожить парк в Донецке. «Стена» Зеленского на Донбассе. Дайджест НД ►
27 июня, 21:25
Смена Курченко на Юрченко. «ДНР» не пропускают детей через КПВВ. Донбасс сегодня ►
26 июня, 21:00
Новые правила на КПВВ, изнанка «Внешторгсервиса». Дайджест НД ►
20 июня, 19:20

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими словами/символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция