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Послы ЕС согласовали продление экономических санкций против России

30 июня 2021, 13:02

Послы ЕС согласовали продление экономических санкций против России

Послы ЕС согласовали продление экономических санкций против России из-за оккупации Крыма. Об этом в своем Twitter сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

По словам журналиста, решение должно быть одобрено на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза 12 июля.

Европейский союз после оккупации Крыма в 2014 году и начала боевых действий на Донбассе ввел санкции, связанные с нарушением территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. С тех пор их постоянно продлевают.

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