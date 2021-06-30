Украинские COVID-сертификаты уже проходят аудит Еврокомиссии – Шмыгаль

Украина завершает подготовку к введению COVID-сертификатов. Украинский документ будет полностью соответствовать требованиям Еврокомиссии. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства в среду.



Он уточнил, что сам документ можно будет сгенерировать в приложении или на портале «Дія». В перспективе сертификат также можно будет получить у семейного врача.



«Мы уже приняли необходимое постановление Кабинета министров, которое определяет порядок использования таких сертификатов. Все готово для запуска таких сертификатов, и уже с 1 июля начнется их бета-тестирование в приложении "Дія". Мы в постоянном переговорном процессе с европейцами и ждем завершения аудита нашего электронного сертификата Европейской комиссией», – сказал Шмыгаль.



По его словам, после этого будет подписано соответствующее соглашение с Еврокомиссией.



«Наша цель – вернуть украинцам возможность беспрепятственно путешествовать по миру», – добавил премьер-министр.

Министерство цифровой трансформации с 1 июля начнет бета-тестирования COVID-сертификатов в мобильном приложении «Дія». Зарегистрироваться на тестирование могут те, кто получил две прививки вакциной против коронавируса. Документ в «Дії» будет подтверждать статус о вакцинации в Украине, на территории ЕС и других странах. Его действительность можно будет проверить через QR-код.