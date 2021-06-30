С начала года тестирование на коронавирус на КПВВ прошли более 39 тысяч человек

В течение этого года тестирование на COVID-19 в контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе и на админгранице с Крымом прошли более 39 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



Бесплатное тестирование на коронавирус было запущено с января 2021 года на КПВВ в Донецкой и Херсонской областях, а с марта – в Луганской области.



«По состоянию на конец июня 2021 года такой опцией уже воспользовались 39 293 гражданина (КПВВ "Чонгар" – 12 654, КПВВ "Каланчак" – 12 401, КПВВ "Новотроицкое" – 4 609, КПВВ "Станица Луганская" – 9 629)», – говорится в сообщении.



В Минреинтеграции напомнили, что с 17 июня на территории Украины установлена «зеленая» зона уровня эпидемической опасности. На период ее действия граждане Украины, прибывающие из временно оккупированных территорий, освобождаются от обязательной самоизоляции и обсервации. Также отменяется контроль с помощью мобильного приложения «Вдома» и не нужно проходить ПЦР-тестирование.