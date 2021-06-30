Красный Крест отправил очередной гуманитарный груз через КПВВ «Счастье»

Жителям временно неподконтрольных украинской власти районов Луганщины доставили почти 5 тонн гуманитарной помощи от Международного комитета Красного Креста. Об этом сообщает Восточное региональное управление Госпогранслужбы Украины.



Как уточняется, груз доставили сегодня через КПВВ «Счастье». В багажном отделении грузовых автомобилей перевозили медицинские препараты и инструменты для инъекций. Общий вес гумпомощи составил около 5 тонн.



«Это уже третий гуманитарный груз, который пересек линию разграничения в этом месяце. В целом через КПВВ "Счастье" в этом месяце в сторону оккупированной части Луганщины отправлена 61 тонна гумпомощи», – говорится в сообщении.



Движение для граждан этим дорожным коридором до сих пор остается заблокировано незаконными вооруженными формированиями.

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