Кабмин утвердил программу национально-патриотического воспитания

Кабинет Министров на сегодняшнем заседании утвердил первую в Украине государственную целевую социальную программу национально-патриотического воспитания на период до 2025 года.



Как сообщает пресс-служба правительства, целью программы является «совершенствование и развитие целостной общегосударственной политики национально-патриотического воспитания путем формирования и утверждения украинской гражданской идентичности».



Для достижения цели обозначены четыре приоритетных задачи:

формирование украинской гражданской идентичности — осуществление мероприятий, направленных на внедрение и утверждения общественно-государственных (национальных) ценностей, развития гражданской идентичности населения Украины;

военно-патриотическое воспитание — осуществление мероприятий, направленных на формирование у граждан готовности к защите Украины, общественного содействия безопасности и обороне Украины и повышения престижа военной и специальной государственной службы;

формирование научно-методологических и методических основ национально-патриотического воспитания — осуществление мероприятий, направленных на развитие целостной общегосударственной политики национально-патриотического воспитания;

поддержка и сотрудничество органов государственной власти и органов местного самоуправления с институтами гражданского общества по национально-патриотического воспитания.

Кроме того, программа предусматривает привлечение жителей временно неподконтрольных частей Донбасса и аннексированного Крыма к участию в проектах национально-патриотического воспитания.