В СБУ заявили о задержани в Киеве боевика «ЛНР»

В Киеве задержан боевика «ЛНР», который находился в составе «народной милиции» как старший стрелок. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



По данным правоохранителей, он прибыл в Киевскую область для легализации как внутренний переселенец.



Гражданину Украины сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.



Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия. А также проверяется информация о возможном выполнения боевиком диверсионно-разведывательных задач на подконтрольной Украины территории.