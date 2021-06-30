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В СБУ заявили о задержани в Киеве боевика «ЛНР»

30 июня 2021, 15:53

В СБУ заявили о задержани в Киеве боевика «ЛНР»

В Киеве задержан боевика «ЛНР», который находился в составе «народной милиции» как старший стрелок. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным правоохранителей, он прибыл в Киевскую область для легализации как внутренний переселенец.

Гражданину Украины сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия. А также проверяется информация о возможном выполнения боевиком диверсионно-разведывательных задач на подконтрольной Украины территории.

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