В селе под Мариуполем ураганный ветер повредил крыши 15 жилых домов

В селе Гранитное под Мариуполем в результате ураганного ветра повреждены кровли 15 жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.



Уточняется, что происшествие случилось 28 июня в 16:30. О пострадавших не сообщается.



Сегодня, 30 июня, на внеочередном заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Волновахского райгосадминистрации обсудили ликвидацию последствий.