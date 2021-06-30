В селе под Мариуполем ураганный ветер повредил крыши 15 жилых домов

В селе Гранитное под Мариуполем в результате ураганного ветра повреждены кровли 15 жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.
Уточняется, что происшествие случилось 28 июня в 16:30. О пострадавших не сообщается.
Сегодня, 30 июня, на внеочередном заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Волновахского райгосадминистрации обсудили ликвидацию последствий.
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